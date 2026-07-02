Около 80% пенсионеров Ставрополья получают выплаты на банковские карты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Большинство пенсионеров Ставропольского края предпочитают получать пенсию на банковскую карту. Такой способ доставки выбрали более 542 тысяч жителей региона, что составляет около 80% всех получателей выплат.

В региональном отделении СФР сообщили, что изменить способ получения пенсии можно в любое время. Для этого достаточно подать заявление лично в клиентской службе или дистанционно через портал Госуслуг.

Пенсии через банки в Ставропольском крае перечисляют два раза в месяц – 11 и 24 числа. Если дата выплаты выпадает на выходной или праздничный день, деньги поступают заранее – в ближайший рабочий день. Если выплаты получают опекуны или попечители, счет должен иметь статус номинального – в этом случае деньги защищены от списания по личным долгам владельца счета.

Тем, кто предпочитает наличные, пенсию продолжают доставлять через отделения почты России или на дом по установленному графику.

«Люди ценят комфорт и мобильность. При этом у пенсионеров сохраняется свобода выбора», – рассказали в Отделении СФР по Ставропольскому краю.

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