Более миллиона ставропольцев прошли диспансеризацию с начала года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года различные виды диспансеризации в Ставропольском крае прошли уже более 1,1 млн человек. Проверку репродуктивного здоровья прошли 162,5 тысячи человек, а почти 74 тысячи пациентов после первичного обследования направили на второй этап для дополнительной диагностики.

«Своевременная диагностика позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно», – пояснили в региональном минздраве.

Первый этап диспансеризации взрослого населения прошли 713,3 тысячи человек. Еще 54,7 тысячи жителей воспользовались углубленной диспансеризацией.

Обследования позволяют выявлять хронические неинфекционные заболевания, в том числе онкологию, болезни сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет. Пройти диспансеризацию бесплатно могут все совершеннолетние жители края: до 39 лет – один раз в три года, после 40 лет – ежегодно. Оценка репродуктивного здоровья доступна мужчинам и женщинам от 18 до 49 лет.

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