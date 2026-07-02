Более 50 человек пропали на Ставрополье за июнь Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За месяц добровольцы получили 53 заявки о пропавших людях на Ставрополье. Такими данными поделились в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Большинство поисков завершились благополучно. По данным отряда, живыми удалось найти 43 человека. Еще два человека обнаружили погибшими, в одном случае удалось установить личность пропавшего. При этом семь жителей края до сих пор считаются пропавшими без вести – их поиски продолжаются.

Поисковики рассказали, что летом число подобных происшествий увеличивается. Люди чаще отправляются в леса, горы и на природу, где могут потеряться, сбиться с маршрута или столкнуться с ухудшением самочувствия.

Добровольцы напоминают, что перед любой долгой прогулкой необходимо взять с собой полностью заряженный телефон, пауэрбанк, запас воды, свисток, компас, а также сообщить близким предполагаемый маршрут. Если человек пропал, важно не откладывать обращение за помощью – сразу сообщить в полицию, по номеру 112 и на горячую линию поискового отряда.

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