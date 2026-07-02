На Ставрополье завершают ремонт дороги между Курским и Кировским округами

Фото: миндор Ставропольского края

Ремонт дороги между Курским и Кировским округами завершают в Ставропольском крае. На данный момент работы на участке выполнены почти на 90% – специалисты уже демонтировали старое покрытие, уложили выравнивающий слой и обновили асфальтобетонное покрытие.

«Продолжаем планомерное обеспечение транспортной доступности региона. В прошлом году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" был отремонтирован другой участок региональной дороги "Курская – Горнозаводское" протяженностью 8,7 километров», – сообщили в региональном миндоре.

По поручению губернатора особое внимание уделяют региональным дорогам в сельских территориях. Всего по нацпроекту в этом году собираются отремонтировать 77 километров региональных дорог и трасс.

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