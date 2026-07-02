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НовостиОбщество2 июля 2026 9:49

За неделю средняя цена бензина на Ставрополье выросла до 73 рублей

После напряженной ситуации в июне стоимость всех видов топлива продолжает увеличиваться
Ева ТКАЧЕНКО
За неделю средняя цена бензина на Ставрополье выросла до 73 рублей

За неделю средняя цена бензина на Ставрополье выросла до 73 рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Цены на автомобильное топливо в Ставропольском крае продолжают расти. По данным еженедельного мониторинга Северо-Кавказстата, за последнюю неделю подорожали все основные виды бензина, а также дизельное топливо.

Сильнее всего выросла стоимость бензина марки АИ-95. Сейчас литр в среднем стоит 76 рублей, а за неделю цена увеличилась на 0,94%. Бензин АИ-92 подорожал до 69 рублей за литр (+0,76%), бензин в среднем – до 73 рублей (+0,84%), бензин марки АИ-98 и выше – до 98 рублей (+0,28%). Дизельное топливо также стало дороже – его средняя стоимость достигла 80 рублей за литр, что на 0,35% выше, чем неделей ранее.

Рост цен происходит спустя несколько недель после напряженной ситуации с топливом, с которой столкнулись жители Ставрополья в середине июня. Тогда на многих АЗС фиксировали перебои с поставками бензина, автомобилисты часами стояли в очередях, а часть заправок вовсе прекращала отпуск топлива.

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