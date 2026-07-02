За неделю средняя цена бензина на Ставрополье выросла до 73 рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

Цены на автомобильное топливо в Ставропольском крае продолжают расти. По данным еженедельного мониторинга Северо-Кавказстата, за последнюю неделю подорожали все основные виды бензина, а также дизельное топливо.

Сильнее всего выросла стоимость бензина марки АИ-95. Сейчас литр в среднем стоит 76 рублей, а за неделю цена увеличилась на 0,94%. Бензин АИ-92 подорожал до 69 рублей за литр (+0,76%), бензин в среднем – до 73 рублей (+0,84%), бензин марки АИ-98 и выше – до 98 рублей (+0,28%). Дизельное топливо также стало дороже – его средняя стоимость достигла 80 рублей за литр, что на 0,35% выше, чем неделей ранее.

Рост цен происходит спустя несколько недель после напряженной ситуации с топливом, с которой столкнулись жители Ставрополья в середине июня. Тогда на многих АЗС фиксировали перебои с поставками бензина, автомобилисты часами стояли в очередях, а часть заправок вовсе прекращала отпуск топлива.

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