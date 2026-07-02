Семья соцпедагога из округа Ставрополья вышла в финал всероссийского конкурса. Фото: минсоцзащиты СК

Семья Синенко из Георгиевского округа Ставрополья стала финалистом второго сезона Всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Решающий этап пройдет с 5 по 8 июля в Подмосковье, где участники поборются за главные призы проекта.

Ставропольский край в финале представят 18 семей, среди них – семья Марины Синенко, социального педагога Георгиевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Вместе с ней в конкурсе участвуют супруг, две дочери и родители мужа.

Одним из самых ярких испытаний для семьи стало создание девятиметрового полотна ко Дню Победы. На нем участники рассказали о военных подвигах своих родственников. Эта работа помогла семье успешно пройти отбор и попасть в число финалистов.

«Выход в финал такого масштабного конкурса – это большое достижение, которым может гордиться не только семья, но и весь наш край», –поделились в минсоцзащиты Ставрополья.

Всего в финале встретятся 330 семейных команд из 85 регионов страны. Победителей объявят 8 июля, в День семьи, любви и верности. Лучшие 60 семей получат сертификаты на пять млн рублей для улучшения жилищных условий, а все финалисты отправятся в семейные путешествия по России.

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