За сутки в Ставропольском крае произошло 18 пожаров

За сутки на Ставрополье произошло 18 пожаров Фото: Ольга ЮШКОВА.

За 1 июля в Ставропольском крае зарегистрировали 18 пожаров. Из них 15 произошли на открытой территории, еще три относятся к техногенным. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Одним из наиболее крупных происшествий стало возгорание неэксплуатируемого здания на улице Победы в станице Лысогорской. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Огонь ликвидировали 12 специалистов с использованием двух единиц техники.

Еще один серьезный пожар произошел в поселке Камышовом на улице Мира. Там полностью сгорела хозяйственная постройка площадью 225 квадратных метров. На месте работали 10 человек и две единицы техники.

За сутки на дорогах края произошло 15 ДТП. В девяти случаях для ликвидации последствий аварий привлекались подразделения МЧС. При этом происшествий на водных объектах Ставрополья за прошедшие сутки не зарегистрировали.

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