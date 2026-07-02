На Ставрополье 2 июля объявили беспилотную опасность Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье 2 июля объявили беспилотную опасность. Особый режим начал действовать в 14:10. Об этом в своих соцсетях написал губернатор региона Владимир Владимиров:

«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб “112”».

Местных жителей просят следить за передаваемыми сообщениями. Во время действия опасности БПЛА необходимо укрыться в помещении без окон и с несущими стенами. Также возможно снижение скорости работы мобильного интернета.

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