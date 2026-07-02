Ставрополец предстанет перед судом за финансирование экстремистской организации Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе перед судом предстанет житель Александровского округа, которого обвиняют в финансировании экстремистской деятельности. Обвинительное заключение уже утвердила прокуратура Ставропольского края.

По версии следствия, мужчина поддерживал деятельность организации, которая признана в России экстремистской и ликвидирована по решению суда. С августа 2021 года по февраль 2022 года он семь раз переводил деньги на ее счет.

«На скамье подсудимых окажется 33-летний местный житель, противоправное деяние которого выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ставропольскому краю совместно с коллегами из регионального УФСБ», – поделились в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Он просматривал материалы запрещенной организации на популярном видеохостинге, после чего, как считают правоохранители, решил оказать ей финансовую поддержку.

«Он обвиняется по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)», – добавили в прокуратуре Ставрополья.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Ставрополя. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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