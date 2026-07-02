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НовостиПроисшествия2 июля 2026 12:55

Ставрополец предстанет перед судом за финансирование экстремистской организации

Мужчина несколько раз переводил деньги запрещенной организации
Ева ТКАЧЕНКО
Ставрополец предстанет перед судом за финансирование экстремистской организации

Ставрополец предстанет перед судом за финансирование экстремистской организации

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе перед судом предстанет житель Александровского округа, которого обвиняют в финансировании экстремистской деятельности. Обвинительное заключение уже утвердила прокуратура Ставропольского края.

По версии следствия, мужчина поддерживал деятельность организации, которая признана в России экстремистской и ликвидирована по решению суда. С августа 2021 года по февраль 2022 года он семь раз переводил деньги на ее счет.

«На скамье подсудимых окажется 33-летний местный житель, противоправное деяние которого выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ставропольскому краю совместно с коллегами из регионального УФСБ», – поделились в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Он просматривал материалы запрещенной организации на популярном видеохостинге, после чего, как считают правоохранители, решил оказать ей финансовую поддержку.

«Он обвиняется по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)», – добавили в прокуратуре Ставрополья.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Ставрополя. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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