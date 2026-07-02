На Кавминводах будут судить руководителей стройфирмы, обманувших 236 дольщиков Фото: Ольга ЮШКОВА.

На Ставрополье завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя строительной компании на Кавминводах и его заместителя. Их обвиняют в мошенничестве при долевом строительстве. По версии следствия, от их действий пострадали 236 человек, рассказали в «АиФ-СК».

Как сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю и краевой прокуратуре, с 2013 по 2018 год обвиняемые заключали с жителями договоры участия в долевом строительстве многоквартирных домов в Пятигорске и Ессентуках. Всего дольщики перечислили компании свыше 400 млн рублей.

При этом исполнять обязательства по строительству домов и передаче квартир покупателям руководители фирмы не собирались. Полученными средствами они распорядились по своему усмотрению.

«Заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по застройке, вводу в эксплуатацию и передаче квартир участникам долевого строительства, злоумышленники полученные денежные средства обратили в свою пользу», – сообщили в правоохранительных органах.

В прокуратуре уточнили, что ущерб всем обманутым дольщикам уже возмещен. Кроме того, на имущество обвиняемых стоимостью около 500 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направили в Пятигорский городской суд. Фигурантам вменяют мошенничество, совершенное группой лиц с использованием служебного положения в особо крупном размере.

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