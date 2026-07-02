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НовостиПроисшествия2 июля 2026 12:17

На Кавминводах будут судить руководителей стройфирмы, обманувших 236 дольщиков

Следствие считает, что покупатели квартир лишились более 400 млн рублей
Ева ТКАЧЕНКО
На Кавминводах будут судить руководителей стройфирмы, обманувших 236 дольщиков

На Кавминводах будут судить руководителей стройфирмы, обманувших 236 дольщиков

Фото: Ольга ЮШКОВА.

На Ставрополье завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя строительной компании на Кавминводах и его заместителя. Их обвиняют в мошенничестве при долевом строительстве. По версии следствия, от их действий пострадали 236 человек, рассказали в «АиФ-СК».

Как сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю и краевой прокуратуре, с 2013 по 2018 год обвиняемые заключали с жителями договоры участия в долевом строительстве многоквартирных домов в Пятигорске и Ессентуках. Всего дольщики перечислили компании свыше 400 млн рублей.

При этом исполнять обязательства по строительству домов и передаче квартир покупателям руководители фирмы не собирались. Полученными средствами они распорядились по своему усмотрению.

«Заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по застройке, вводу в эксплуатацию и передаче квартир участникам долевого строительства, злоумышленники полученные денежные средства обратили в свою пользу», – сообщили в правоохранительных органах.

В прокуратуре уточнили, что ущерб всем обманутым дольщикам уже возмещен. Кроме того, на имущество обвиняемых стоимостью около 500 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направили в Пятигорский городской суд. Фигурантам вменяют мошенничество, совершенное группой лиц с использованием служебного положения в особо крупном размере.

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