Для дачников Ставрополя и Михайловска улучшили связь

Теперь дачники обеспечены устойчивым сигналом. Фото: пресс-служба МТС

В СНТ «Авиатор» возле аэропорта, в СНТ «Радонеж» под Михайловском и в садовых товариществах «Вольница», «Грушовое» и «Зори Кавказа» недалеко от Ставрополя заработали новые базовые станции МТС. Теперь дачники и постоянно живущие там ставропольцы смогут звонить близким, вызывать оперативные службы, выходить в интернет.

В частном секторе и дачных поселках возведение объектов связи связано с непростыми процедурами выделения земли, строительство происходит зачастую со сложным доступом к необходимой инфраструктуре: электроснабжению, подъездным путям. Инженеры компании проделали большую работу, чтобы решить все эти задачи и обеспечить устойчивым сигналом дачников.

«Мы часто получаем просьбы улучшить покрытия в этих местах и стараемся находить выходы из сложных инфраструктурных предпосылок для обеспечения жителей качественной связью. Это не только цифровой комфорт, а залог безопасности. Хорошее покрытие сети, в частности, позволяет оперативно вызвать экстренные службы даже в удаленных от крупных населенных пунктов местах», – отметил директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

Кроме дачных кооперативов в этих местах находятся популярные у ставропольцев места для отдыха, например, живописная экоферма, озеро Кравцово с плавучим остром и уникальной растительностью. Они тоже обеспечены уверенным сигналом сети.