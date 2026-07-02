Мотоцикл и генераторы передали из Изобильненского округа Ставрополья в зону СВО

Фото: соцсети Владимира Владимирова

Гуманитарный груз передали жители Изобильненского округа Ставрополья в зону СВО. Волонтеры приобрели мотоцикл, который будет полезен для выполнения боевых задач.

В состав гуманитарной помощи также вошли питьевая вода, генераторы, медикаменты, маскировочные сети, хозяйственные принадлежности, домашние продукты и сезонные овощи.

«Школьники округа отправили бойцам рисунки и выполненные своими руками открытки, родные – письма и посылки из дома. Защитники попросили передать землякам слова благодарности за заботу и внимание», – пишет в соцсетях губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Кроме того губернатор поблагодарил участников военной операции, а также волонтеров, поддерживающих бойцов.

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