Купленный диплом аннулировали через суд в Ставрополе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Диплом о среднем профессиональном образовании, полученный выпускницей одного из колледжей Ставрополя, признали недействительным. Такое решение суд принял после обращения прокуратуры, которая установила, что часть экзаменов студентка сдавала без проверки знаний за взятки.

Проверку провела прокуратура Октябрьского района Ставрополя. Выяснилось, что девушка обучалась в колледже с 2020 по 2023 год и после решения государственной экзаменационной комиссии получила диплом по специальности «юрист».

Ранее Октябрьский районный суд признал заместителя директора колледжа по учебно-воспитательной работе виновной в получении коммерческого подкупа. Преподаватель получила деньги от студентки за прохождение промежуточных аттестаций без фактической проверки знаний.

После этого прокуратура обратилась в суд с требованием признать недействительными приказ о присвоении выпускнице квалификации и выданный ей диплом. Суд поддержал требования надзорного ведомства.

«Требования прокурора удовлетворены, исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства. Ранее за передачу преподавателю коммерческого подкупа студентка привлечена к уголовной ответственности», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

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