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НовостиПроисшествия2 июля 2026 13:50

Жителя Пятигорска будут судить за легализацию восьми иностранцев

Следствие считает, что мужчина оформлял фиктивные трудовые договоры за деньги
Ева ТКАЧЕНКО
Жителя Пятигорска будут судить за легализацию восьми иностранцев

Жителя Пятигорска будут судить за легализацию восьми иностранцев

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Пятигорске завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, которого обвиняют в организации незаконного пребывания мигрантов в России (пункт «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ). Материалы уже направили в городской суд.

Фигурант сам ранее приехал в Россию из одной из стран ближнего зарубежья, а затем получил российское гражданство. Незаконную схему выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму краевого главка МВД совместно с подразделением по вопросам миграции.

Следствие установило, что с мая по октябрь 2024 года мужчина за вознаграждение оформлял иностранцам с истекающим сроком законного пребывания фиктивные трудовые договоры. Эти документы позволяли получать патенты и оставаться в стране. Услугами обвиняемого воспользовались восемь иностранных граждан. За каждый фиктивный договор он получал по шесть тысяч рублей.

Расследование завершено, самому фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Иностранцы, воспользовавшиеся схемой, уже покинули территорию России.

«Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Пятигорский городской суд для рассмотрения по существу», – сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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