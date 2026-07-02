Жителя Пятигорска будут судить за легализацию восьми иностранцев Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Пятигорске завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, которого обвиняют в организации незаконного пребывания мигрантов в России (пункт «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ). Материалы уже направили в городской суд.

Фигурант сам ранее приехал в Россию из одной из стран ближнего зарубежья, а затем получил российское гражданство. Незаконную схему выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму краевого главка МВД совместно с подразделением по вопросам миграции.

Следствие установило, что с мая по октябрь 2024 года мужчина за вознаграждение оформлял иностранцам с истекающим сроком законного пребывания фиктивные трудовые договоры. Эти документы позволяли получать патенты и оставаться в стране. Услугами обвиняемого воспользовались восемь иностранных граждан. За каждый фиктивный договор он получал по шесть тысяч рублей.

Расследование завершено, самому фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Иностранцы, воспользовавшиеся схемой, уже покинули территорию России.

«Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Пятигорский городской суд для рассмотрения по существу», – сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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