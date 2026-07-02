Более 900 тысяч квадратных метров жилья построили на Ставрополье за полгода Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье построили почти 900 тысяч квадратных метров жилья за первое полугодие 2026 года. Годовой план по строительству жилых помещений выполнены почти на 70%.

«В рамках нацпроекта на территории края с 2025 по 2030 год должно быть введено в эксплуатацию более восьми млн квадратных метров жилья. На данный момент этот показатель достиг 2,8 млн квадратных метров», – поделились в минстрое Ставропольского края.

В настоящее время Ставропольский край занимает 10 место среди субъектов РФ и второе по СКФО по объему ввода жилья. Территориями с самыми быстрыми темпами строительства стали Ставрополь, Шпаковский и Предгорный округа, а также города КМВ.

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