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НовостиОбщество2 июля 2026 12:37

Более 900 тысяч квадратных метров жилья построили на Ставрополье за полгода

Ставрополье занимает 10 место среди субъектов РФ по объему ввода жилплощади
Виктория КУЗНЕЦОВА
Более 900 тысяч квадратных метров жилья построили на Ставрополье за полгода

Более 900 тысяч квадратных метров жилья построили на Ставрополье за полгода

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье построили почти 900 тысяч квадратных метров жилья за первое полугодие 2026 года. Годовой план по строительству жилых помещений выполнены почти на 70%.

«В рамках нацпроекта на территории края с 2025 по 2030 год должно быть введено в эксплуатацию более восьми млн квадратных метров жилья. На данный момент этот показатель достиг 2,8 млн квадратных метров», – поделились в минстрое Ставропольского края.

В настоящее время Ставропольский край занимает 10 место среди субъектов РФ и второе по СКФО по объему ввода жилья. Территориями с самыми быстрыми темпами строительства стали Ставрополь, Шпаковский и Предгорный округа, а также города КМВ.

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