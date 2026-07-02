Штрафы за нарушения при использовании и парковке СИМ могут ввести на Ставрополье Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае могут появиться штрафы за нарушения при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ) – речь в первую очередь об электросамокатах и их парковке. Об этом стало известно на заседании комитета краевой думы.

Депутаты рассмотрели изменения в региональные законы, которые регулируют административные правонарушения, а также правила размещения платных парковок. По мнению властей, рост количества СИМ и аварий с их участием требует дополнительных мер контроля.

«Законопроектом предлагается установить административную ответственность за нарушения отдельных требований к размещению и использованию СИМ на территориях общественного пользования муниципальных образований», – рассказали в думе Ставропольского края.

Отдельно обсуждалось предложение расширить действие правил не только на общественные пространства, но и на всю территорию муниципалитетов. Также в законопроекте говорится об усилении ответственности за неуплату платных парковок и повышении минимального размера штрафов. Кроме того, предлагается отменить действующую норму, которая позволяет бесплатно пользоваться платными парковками в выходные и праздничные дни.

Работа над документом продолжается – окончательное решение пока не принято.

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