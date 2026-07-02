Губернатор Ставрополья поручил ускорить разработку Малкинского месторождения

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров дал ряд поручений, направленных на ускорение разработки Малкинского месторождения подземных вод. Проект планируют реализовать в течении пяти лет.

«Развитие Малкинского месторождения – один из ключевых инфраструктурных проектов для нашего края. Мы создаем дополнительный источник водоснабжения, который повысит надежность всей системы Кавминвод и прилегающих территорий. Это особенно важно в условиях растущего потребления воды и изменяющихся природных факторов», – комментирует Владимир Владимиров.

Ожидается, что после реализации проекта система водоснабжения края станет более стабильной и устойчивой. Проект предусматривает строительство нового магистрального водовода от Малкинского месторождения подземных вод. Он станет дополнительным источником ресурса для городов Кавказских Минеральных Вод, а также ряда населенных пунктов Предгорного и Кировского округов.

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