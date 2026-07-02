В фермерских хозяйствах Ставрополья за год на 40% выросло поголовье птицы

В хозяйствах края содержится более 29 млн голов птицы. Фото: минсельхоз Ставрополья

За прошедший период текущего года численность сельскохозяйственной птицы в крестьянских (фермерских) хозяйствах Ставропольского края увеличилась до 133,2 тысячи голов. По данным регионального министерства сельского хозяйства, этот показатель на 40% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. При этом общее количество птицы во всех категориях хозяйств региона составляет свыше 29 миллионов особей.

На сегодняшний день фермеры демонстрируют высокую деловую активность и гибкость: помимо традиционных направлений животноводства они успешно развивают и птицеводческое направление.

«С начала этого года меры поддержки малого агробизнеса реализуются в формате отдельного федерального проекта. В его рамках владельцы К(Ф)Х получили возможность претендовать на гранты для развития своих хозяйств, а также на субсидии, компенсирующие часть расходов на закупку сельскохозяйственных животных, спецтехники и оборудования», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Общий объём финансирования по этим направлениям превысит 176 миллионов рублей. Ожидается, что расширение программ господдержки будет способствовать росту объёмов производства сельхозпродукции в крае, созданию новых рабочих мест в сельской местности и дальнейшему укреплению продовольственной безопасности всего региона.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru