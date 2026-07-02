На Ставрополье завершили расследование дела о хищении у дольщиков 400 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере долевого строительства, затронувшем интересы граждан в Пятигорске и Ессентуках. Перед судом предстанут руководитель строительной компании Кавказских Минеральных Вод и его заместитель, информирует краевое управление МВД.
По данным следствия, в период с 2013 по 2018 год подозреваемые заключали договоры на приобретение жилья с гражданами, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства. В результате этого пострадали 236 человек, которые направили на это строительство более 400 миллионов рублей.
Ситуация неоднократно привлекала внимание средств массовой информации и вызывала многочисленные жалобы со стороны пострадавших граждан.
«Правоохранительные органы отмечают, что предпринимают все необходимые действия для защиты прав дольщиков, обманутых свыше десяти лет назад», - сообщили в полиции региона.
После утверждения обвинительного заключения прокуратурой Ставропольского края уголовное дело направлено для рассмотрения в Пятигорский городской суд.
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