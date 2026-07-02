Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика2 июля 2026 17:52

Кисловодские дети привели в порядок памятник ко Дню ветеранов боевых действий

Юнармейский отряд школы №15 выполнил влажную уборку самого монумента, а также его территории
Татьяна ГУЩИНА
Юнармейский отряд школы №15 на мемориальном комплексе «Воинская Слава». Фото: социальные сети главы Кисловодска

Юнармейский отряд школы №15 на мемориальном комплексе «Воинская Слава». Фото: социальные сети главы Кисловодска

В преддверии Дня ветеранов боевых действий юнармейцы Кисловодска провели уборку памятника «Павшим за Отечество от живых», расположенного на мемориальном комплексе «Воинская Слава». Об этом сообщил в своих социальных сетях глава города Евгений Моисеев.

Юнармейский отряд школы №15, который отвечает за данный памятник с 23 февраля 2023 года, выполнил влажную уборку самого монумента, а также его территории. В том же году у памятника была открыта мемориальная доска в память о военнослужащих ФСО России, погибших 3 июля 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

«Это не просто забота о памятнике, а активное участие молодежи в сохранении памяти о защитниках Отечества и проявление уважения к подвигу наших бойцов», – поделился с подписчиками Евгений Моисеев.

Между тем, на днях в Комсомольском парке Кисловодска состоится концертная программа, посвященная Дню ветеранов боевых действий. Горожан и гостей курорта ждут 4 июля в 18:00 мск.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru