Кисловодские дети привели в порядок памятник ко Дню ветеранов боевых действий

Юнармейский отряд школы №15 на мемориальном комплексе «Воинская Слава». Фото: социальные сети главы Кисловодска

В преддверии Дня ветеранов боевых действий юнармейцы Кисловодска провели уборку памятника «Павшим за Отечество от живых», расположенного на мемориальном комплексе «Воинская Слава». Об этом сообщил в своих социальных сетях глава города Евгений Моисеев.

Юнармейский отряд школы №15, который отвечает за данный памятник с 23 февраля 2023 года, выполнил влажную уборку самого монумента, а также его территории. В том же году у памятника была открыта мемориальная доска в память о военнослужащих ФСО России, погибших 3 июля 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

«Это не просто забота о памятнике, а активное участие молодежи в сохранении памяти о защитниках Отечества и проявление уважения к подвигу наших бойцов», – поделился с подписчиками Евгений Моисеев.

Между тем, на днях в Комсомольском парке Кисловодска состоится концертная программа, посвященная Дню ветеранов боевых действий. Горожан и гостей курорта ждут 4 июля в 18:00 мск.

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