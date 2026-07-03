Бухгалтер детсада в Северной Осетии за полтора года начислила себе 14 млн рублей

С января 2023 года по сентябрь 2024 года женщина незаконно начисляла себе и помощнику воспитателя зарплату под видом выплат Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Владикавказе возбуждено уголовное дело против бывшего главного бухгалтера одного из детских садов, которая подозревается в хищении более 14 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по республике.

По информации следствия, с января 2023 года по сентябрь 2024 года женщина незаконно начисляла себе и помощнику воспитателя зарплату под видом выплат, что привело к присвоению указанной суммы. Уголовное дело открыто по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение средств с использованием служебного положения в особо крупном размере).

Женщине грозит до двух лет лишения свободы и крупный штраф.

Напомним, ранее сообщалось, что начальницу почты на Ставрополье заподозрили в хищении выплат умершим ветеранам. Женщина более двух лет начисляла деньги умершим получателям и забирала их себе.

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