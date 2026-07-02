Уборку гороха начали аграрии в Предгорье на Ставрополье

Выращиваются высокопродуктивные и востребованные сорта «Джекпот» и «Саламанка». Фото: соцсети главы округа.

В Предгорном округе Ставропольского края началась уборочная кампания, стартовавшая со сбора зернобобовых культур, в частности гороха. В этом году аграрии округа значительно расширили посевные площади под зернобобовые; в селе Новоблагодарном сделан упор на экспортно-ориентированные сорта.

Площадь посевов гороха увеличена в полтора раза и достигла 454 гектаров. Выращиваются высокопродуктивные и востребованные сорта «Джекпот» и «Саламанка». Общая площадь обрабатываемых земель в округе составляет 85,6 тысячи гектаров.

Как сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко, сельхозпроизводителям компенсируют затраты на элитные семена и удобрения, предоставляют льготные кредиты и доступ к агрострахованию. Небольшие фермерские хозяйства также могут претендовать на гранты для обновления техники.

«Фермеры всё чаще применяют принципы диверсификации. Грамотное чередование пшеницы, подсолнечника и бобовых не только укрепляет финансовую устойчивость хозяйств, но и вносит вклад в продовольственную безопасность региона», – рассказал он.

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