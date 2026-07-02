Житель Ставрополья открыл благодаря соцконтракту мастерскую ремонта кузовов

Деньги пошли на покупку станков и инструментов для работы с вмятинами. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Зеленокумске появился новый автосервис, специализирующийся на ремонте автомобильных кузовов. Его владелец смог начать свое дело при помощи социального контракта, сумма которого составила 350 тысяч рублей. Деньги пошли на покупку станков и инструментов для работы с вмятинами. На сегодняшний день мастерская обслуживает до четырёх авто за месяц.

По словам главы Советского округа Сергея Гультяева, программа пользуется большим спросом: согласно данным управления информационной политики региона, в округе до конца года будет подписано еще 92 контракта почти на 21,5 миллиона рублей. Уже сейчас 33 местных жителя получили поддержку общим объемом более 4,3 млн рублей.

«Такие вложения быстро окупаются, обеспечивая семьям постоянный доход», – рассказал глава округа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ставрополе около тысячи школьников получат работу на время летних каникул. На реализацию этой программы в городском бюджете заложено более 11 млн рублей.

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