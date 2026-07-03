Губернатор поздравил сотрудников Госавтоинспекции Ставрополья с 90-летием службы. Фото: соцсети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

Сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции Ставропольского края поздравили с профессиональным праздником. В этом году службе исполняется 90 лет. С поздравлением к инспекторам обратился губернатор рнегиона Владимир Владимиров.

«За эти годы менялись техника, дороги, автомобили, но неизменным оставалось главное – люди, которые каждый день стоят на страже безопасности земляков и гостей края. Работа инспектора требует профессионализма, выдержки, ответственности, готовности в любую минуту прийти на помощь. Именно от ваших решений и действий во многом зависят жизнь и здоровье людей», – сказал губернатор Владимиров.

Он также добавил, что в регионе продолжается работа по повышению безопасности дорожного движения. В крае развивается дорожная инфраструктура, внедряются современные системы контроля и ведется профилактическая работа. При этом, по словам Владимирова, никакие технологии не смогут заменить опыт, внимательность и человеческое отношение сотрудников Госавтоинспекции.

В завершение поздравления губернатор поблагодарил инспекторов за службу и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и спокойных дежурств.

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