Владимиров проверил ход строительства детского сада и школы в Ставрополе. Фото: соцсети Владимира Владимирова

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров посетил строящиеся в краевой столице школу и детский сад. Дошкольное учреждение на 300 мест располагается на улице Южный обход. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.

Еще один крупный объект – школа на 1550 мест на улице Андрея Голуба в Юго-Западном районе Ставрополя. Завершить строительство планируют осенью 2027 года.

Во время рабочей поездки губернатор также посетил детский сад №32 на 160 мест на улице Гражданской. Его построили в прошлом году, а работать учреждение начало в апреле. Сейчас детский сад уже посещают 86 воспитанников, при этом набор детей продолжается.

«Наша стратегия для всего края – на опережение возводить объекты социальной инфраструктуры в развивающихся жилых районах. Поселения должны развиваться сбалансированно и гармонично», – поделился Владимиров.

Он добавил, что муниципалитетам необходимо заранее планировать строительство социальных объектов и добиваться их включения в краевые программы, чтобы инфраструктура появлялась одновременно с новыми жилыми кварталами.

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