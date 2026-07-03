Две ярмарки пройдут в Ставрополе на этих выходных Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В эти выходные две продовольственные ярмарки пройдут в Ставрополе. В субботу, 4 июля, отправиться за покупками можно будет на торговую площадку по улице Васильева, а в воскресенье, 5 июля, на площади 200-летия.

На ярмарке будут продаваться выращенные на Ставрополье фрукты, овощи и ягоды, молочные продукты и мясо, хлебобулочные изделия и другие продукты местного производства.

В администрации города напомнили, что, помимо ярмарок выходного дня, в Ставрополе уже второй год работают вечерние ярмарки. С 16 до 20 часов по вторникам и пятницам торговля проходит на улице Доваторцев, 13, а по четвергам – на улице Пригородной, 215/1 и Доваторцев, 50/1. А в июле вечерние ярмарки будут проходить еще и на новой площадке по проспекту Российскому, 19.

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