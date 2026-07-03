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НовостиОбщество3 июля 2026 6:38

Капремонт крыш трех МКД завершили в Михайловске на Ставрополье

Общая стоимость работ составила более 10,6 млн рублей
Ева ТКАЧЕНКО
Капремонт крыш трех МКД завершили в Михайловске на Ставрополье. Фото: фонд капремонта СК

Капремонт крыш трех МКД завершили в Михайловске на Ставрополье. Фото: фонд капремонта СК

В Михайловске на Ставрополье завершился капитальный ремонт крыш сразу трех многоквартирных домов. Работы выполнили в зданиях на улицах Пушкина, 55/11, Пушкина, 55/9 и Ленина, 196/2. Дома были построены в 1980-1990-х годах. Общая стоимость обновления превысила 10,6 млн рублей.

Во время ремонта специалисты демонтировали старое покрытие, подготовили новое основание с уклоном для отвода воды и уложили современную трехслойную кровлю, рассчитанную на длительный срок службы. Одновременно они восстановили вентиляционные каналы, заменили водосточные системы и установили кровельные ограждения.

«Особое внимание уделили местам примыкания – именно здесь чаще всего возникают протечки», – пояснили в фонде капремонта Ставропольского края.

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