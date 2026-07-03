ФСБ предотвратила подготовку теракта на железной дороге в Пятигорске Фото: Ольга ЮШКОВА.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры в Пятигорске. Об этом 3 июля сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По информации ведомства, задержан уроженец одной из стран Центральной Азии. По версии следствия, мужчина является сторонником международной террористической организации. В месте, где он жил, силовики обнаружили готовые к применению самодельные зажигательные устройства и средства связи с инструкциями от куратора.

Операцию по предотвращению преступления провели сотрудники федеральной службы безопасности. Подробности о предполагаемом способе совершения теракта пока не раскрываются.

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