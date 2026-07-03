Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+32°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 июля 2026 6:55

ФСБ предотвратила подготовку теракта на железной дороге в Пятигорске

По данным спецслужбы, задержан сторонник международной террористической организации
Ева ТКАЧЕНКО
ФСБ предотвратила подготовку теракта на железной дороге в Пятигорске

ФСБ предотвратила подготовку теракта на железной дороге в Пятигорске

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры в Пятигорске. Об этом 3 июля сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По информации ведомства, задержан уроженец одной из стран Центральной Азии. По версии следствия, мужчина является сторонником международной террористической организации. В месте, где он жил, силовики обнаружили готовые к применению самодельные зажигательные устройства и средства связи с инструкциями от куратора.

Операцию по предотвращению преступления провели сотрудники федеральной службы безопасности. Подробности о предполагаемом способе совершения теракта пока не раскрываются.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru