В Ставрополе наполовину построили крупнейший культурный центр города. Фото: соцсети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

В Ставрополе строительство культурно-образовательного и музейного комплекса на улице Ивана Щипакина выполнено уже на 50%. Ход работ проверил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Объект планируют ввести в эксплуатацию до конца 2027 года. Площадь пятиэтажного здания превысит 56 тысяч квадратных метров.

В новом комплексе разместятся концертный зал на 2,5 тысячи мест, малый театральный зал на 600 зрителей, музей, дворец бракосочетаний, книгохранилище и читальный зал. Кроме того, уже прорабатывается наполнение будущего центра. Здесь рассчитывают открыть филиал консерватории, театральные мастерские, а также залы для занятий вокалом и хореографией.

Вместе с комплексом благоустраивают прилегающую территорию. Новый сквер станет продолжением прогулочной зоны, в которую уже входят Владимирская площадь, исторический парк «Россия – Моя история» и сквер Героев России.

«Уверен, это будет одна из ключевых точек притяжения для жителей и гостей города и хороший подарок Ставрополю к 250-летию краевой столицы», – поделился губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

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