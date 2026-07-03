Возведение школы на 1550 мест и садика в «Новом Ставрополе» проверил губернатор Владимиров

Первые лица города и края осмотрели строящиеся социальные объекты в Ставрополе. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров совместно с мэром Иваном Ульянченко и профильными министрами побывал с рабочим визитом на площадках в активно застраиваемых кварталах краевой столицы, где в ближайшем будущем появятся современные образовательные учреждения. Первые лица города и края обсудили с руководством ГК «ЮгСтройИнвест» – генеральным директором Юрием Ивановым и его заместителем Алексеем Ивановым – не только текущие сроки сдачи, но и стратегию комплексного развития территорий.

Сначала делегация побывала в микрорайоне «Новый Ставрополь», где уже в III квартале 2026 года откроется садик на 300 мест, включая ясельные группы. Пространство спланировано с учетом набора воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Для ребят создадут музыкальный и спортивный залы, современные игровые пространства, прогулочные и спортивные площадки на прилегающей территории.

Для компании остается неизменным принцип параллельного возведения жилья и развития инфраструктуры. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Второй объект вызвал не меньше интереса – это будущая школа на улице Андрея Голуба. Учебное заведение на 1550 мест станет третьим, построенным в районе «Кварталы 17/77». Проект, который планируют завершить во второй половине 2027 года, объединит несколько учебных корпусов, два спортивных блока с бассейном, просторный актовый зал на 607 мест, современный пищеблок, зоны для занятий спортом и отдыха.

Генеральный директор «ЮгСтройИнвеста» Юрий Иванов отметил, что для компании остается неизменным принцип параллельного возведения жилья и развития инфраструктуры – школ, детсадов и общественных пространств, чтобы у горожан была комфортная среда для жизни.