В Ставрополе пройдут антитеррористические учения с холостыми боеприпасами

Антитеррористические учения с холостыми боеприпасами пройдут в Ставрополе Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Ставрополя предупредили о плановых антитеррористических учениях, которые пройдут в пятницу, 3 июля, на территории воинских частей города. Во время тренировок будут использовать имитационные боеприпасы, поэтому в разных районах могут быть слышны громкие хлопки.

Как сообщили в городской администрации, мероприятия запланированы с 11:00 до 16:00.

«На территории воинских частей Ставрополя сегодня с 11 до 16 часов пройдут учения подразделений "Антитеррор" с применением имитационных боеприпасов. Мероприятие плановое, просим всех сохранять спокойствие и порядок», – сообщили в администрации города.

Власти просят жителей не поддаваться панике, не распространять непроверенную информацию и учитывать проведение учений, если рядом с военными объектами будут слышны громкие звуки.

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