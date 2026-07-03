Задержанный в Пятигорске признался, что собирался устроить теракт на вокзале Фото: Ольга ЮШКОВА.

Задержанный в Пятигорске сторонник международной террористической организации признался, что собирался совершить теракт на железнодорожном вокзале. Видео с его показаниями опубликовала ФСБ России.

Сотрудники спецслужбы предотвратили теракт на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры Ставропольского края. Уроженец одной из стран Центральной Азии действовал по указанию куратора, который находился в Сирии.

Следствие считает, что мужчина заранее обследовал объект, сделал фотографии, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. После поджога железнодорожной инфраструктуры он намеревался покинуть Россию и отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к террористической организации.

Во время задержания сотрудники спецслужбы обнаружили у него готовые к использованию зажигательные устройства, а также средства связи с инструкциями, полученными от куратора.

На опубликованном видео задержанный заявил:

«Дал присягу Амину, хотел сделать теракт на железнодорожном вокзале».

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и участии в деятельности организации, признанной террористической в России.

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