Зернопроизводителя с долгом в 988 млн признали банкротом на Ставрополье Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сельхозпредприятие из Минеральных Вод, специализировавшееся на выращивании зерновых и масличных культур, официально признали банкротом. Общая сумма требований кредиторов к компании превысила 988 млн рублей. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Ставропольского края.

Как следует из материалов дела, заявление о признании предприятия несостоятельным подал один из кредиторов еще в 2025 году. После процедуры наблюдения временный управляющий пришел к выводу, что восстановить платежеспособность компании невозможно. Причинами стали убыточность основной деятельности и отсутствие достаточного объема оборотных средств.

«Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника, составила 988 764 453,31 рубля», – говорится в решении Арбитражного суда Ставропольского края.

Суд завершил процедуру наблюдения и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утверждена арбитражный управляющий.

Во время анализа финансового состояния установить признаки преднамеренного банкротства не удалось. Следующее судебное заседание, на котором рассмотрят результаты конкурсного производства, назначено на 9 декабря 2026 года. До этого времени конкурсный управляющий должен провести все предусмотренные законом процедуры, связанные с расчетами с кредиторами и реализацией имущества должника.

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