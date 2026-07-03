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НовостиОбщество3 июля 2026 9:57

Ситуация с топливом в регионе находится на контроле Ставропольского УФАС

Надзорный орган ежедневно отслеживает ситуацию
Виктория КУЗНЕЦОВА
Ситуация с топливом в регионе находится на контроле Ставропольского УФАС

Ситуация с топливом в регионе находится на контроле Ставропольского УФАС

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ставропольский УФАС держит на контроле ситуацию с топлива в регионе. Антимонопольная служба ежедневно мониторит рынок нефтепродуктов на соответствие законодательству. В случае нарушения антимонопольного законодательства нарушителям грозят соответствующие меры, такие как штрафы и предписания.

«В настоящее время Ставропольским УФАС России организована проверка, также запрошена для анализа информация об объемах поставки топлива в регион и объемах реализации бензина и дизельного топлива на АЗС», – комментируют в УФАС по Ставропольскому краю.

Напомним, ранее с топливом в крае сложилась напряженная ситуация. Водители столкнулись с дефицитом бензина, а на многих АЗС его не было вообще. Автолюбителей также ожидали огромные очереди на заправках и повышение цен на все виды топлива.

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