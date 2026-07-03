Ретропатруль вышел на дороги Ставрополя в честь 90-летия Госавтоинспекции. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В Ставрополе необычно отметили 90-летие Госавтоинспекции. В честь юбилея на дороги краевой столицы вышел ретропатруль, объединивший прошлое и настоящее службы.

На одной из улиц города рядом с современным патрульным автомобилем выставили советскую машину Госавтоинспекции. Службу вместе несли два инспектора – один в современной форме, второй в образе сотрудника ГАИ прошлых десятилетий. Во время рейда они останавливали автомобили, проверяли документы и проводили профилактические беседы с водителями.

Как рассказали в Госавтоинспекции Ставропольского края, водители с интересом восприняли необычный формат патрулирования. Многие фотографировались с ретроавтомобилем и удивлялись, насколько изменилась техника и экипировка сотрудников за прошедшие десятилетия.

«Водители сошлись во мнении, что обновляются машины, меняется форма, совершенствуются правила дорожного движения. Но главная задача остается прежней – беречь жизни на дорогах, обеспечивать безопасность движения», – добавили в ведомстве.

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