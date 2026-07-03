В Ставропольском крае за сутки произошло 25 пожаров Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в Ставропольском крае зарегистрировали 25 пожаров. Большая часть возгораний пришлась на открытую территорию, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Из общего числа пожаров 22 произошли на открытой местности, еще три относятся к техногенным. Одним из самых крупных стало возгорание возле села Приозерского в Левокумском округе. Там загорелась пшеница на площади 10 гектаров. Ликвидировали пожар пять человек и две единицы техники.

Еще один серьезный вызов поступил в Ставрополе на проспект Ворошилова. В многоквартирном доме загорелась квартира, огонь распространился на площади пять квадратных метров. На место прибыли 21 специалист и семь единиц техники.

Кроме того, за сутки в регионе произошло семь ДТП, в трех случаях к ликвидации последствий привлекались сотрудники МЧС. Происшествий на водоемах и чрезвычайных ситуаций за прошедшие сутки не зарегистрировано.

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