Всероссийский турнир парапланеристов пройдет в июле на Ставрополье Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Всероссийский турнир парапланеристов состоится на Ставрополье с 23 по 27 июля. Соревнования примет гора Юца в Предгорном округе.

Как сообщили в краевом министерстве физической культуры и спорта, турнир посвятят 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и памяти погибших участников специальной военной операции. Спортсмены поборются за Кубок председателя совета общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил России.

Торжественное открытие соревнований состоится 24 июля в 13:00. Уже на следующий день, 25 июля, для гостей подготовят большую праздничную программу. С 11:00 до 16:00 на площадке будут работать выставка вооружения, концерт творческих коллективов и показательные выступления военно-патриотических клубов по рукопашному бою.

Победителей турнира наградят 26 июля в 16:00.

«Церемония закрытия и награждение победителей пройдут 26 июля в 16:00», – добавили в краевом минспорта.

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