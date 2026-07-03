Более 130 тысяч рублей организация задолжала сотрудникам на Ставрополье Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Левокумском округе Ставрополья компания, работающая в сфере связи, задолжала двум своим сотрудникам более 130 тысяч рублей. По решению суда в пользу работников с организации взыскали около 200 тысяч рублей с учетом компенсации за задержку зарплаты и моральный ущерб.

«Установлено, что у организации, оказывающей деятельность в области связи на территории округа, образовалась задолженность по выплате заработной платы перед двумя работниками на сумму более 130 тысяч рублей», – рассказывают в прокуратуре Ставропольского края.

В связи с нарушением прав сотрудников прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с работодателя задолженности по заработной плате. Суд согласился с требованиями надзорного ведомства и удовлетворил их полностью. Надзорное ведомство контролирует фактическое исполнение восстановление трудовых прав пострадавших.

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