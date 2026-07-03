Ставрополец едва не лишился мизинца из-за кольца Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Ношение кольца едва не закончилось для жителя Ставрополя поездкой в больницу. Ночью 20-летний молодой человек обратился за помощью к спасателям, потому что не смог самостоятельно снять украшение с мизинца.

Сначала парень пытался справиться своими силами, но каждая новая попытка только усугубляла ситуацию – палец начал сильно опухать, а кольцо еще плотнее сдавило его.

На место прибыли спасатели аварийно-спасательной службы Ставрополя. Чтобы не травмировать руку, специалисты использовали специальные бокорезы и аккуратно перекусили металлическое украшение.

«Спасатели сняли украшение с пальца. К счастью, мизинец не пострадал», – сообщили в ПАСС Ставропольского края.

После оказанной помощи медицинская помощь молодому человеку не понадобилась.

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