Ставрополец едва не лишился мизинца из-за кольца

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП
Ношение кольца едва не закончилось для жителя Ставрополя поездкой в больницу. Ночью 20-летний молодой человек обратился за помощью к спасателям, потому что не смог самостоятельно снять украшение с мизинца.
Сначала парень пытался справиться своими силами, но каждая новая попытка только усугубляла ситуацию – палец начал сильно опухать, а кольцо еще плотнее сдавило его.
На место прибыли спасатели аварийно-спасательной службы Ставрополя. Чтобы не травмировать руку, специалисты использовали специальные бокорезы и аккуратно перекусили металлическое украшение.
«Спасатели сняли украшение с пальца. К счастью, мизинец не пострадал», – сообщили в ПАСС Ставропольского края.
После оказанной помощи медицинская помощь молодому человеку не понадобилась.
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