На большей части Ставропольского края установился третий класс пожароопасности Фото: Ольга ЮШКОВА.

На большей части Ставропольского края установлен третий класс пожарной опасности. По данным дистанционного мониторинга Рослесхоза на 3 июля, ситуация оценивается как средняя.

Действующие ограничения на посещение лесов продолжают оставаться в силе. Запрет введен постановлением правительства региона и действует с 1 по 20 июля. На этот период ограничено пребывание граждан в лесах, а также въезд на их территорию транспортных средств.

«По данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза по состоянию на 3 июля на большей территории Ставропольского края установлен третий класс пожарной опасности», – сообщили в министерстве.

Ограничения введены для снижения риска природных пожаров в период жаркой и сухой погоды. Жителей региона просят соблюдать требования пожарной безопасности и отказаться от поездок в лесные массивы до окончания действия запрета.

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