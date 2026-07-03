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НовостиОбщество3 июля 2026 14:20

На большей части Ставропольского края установился третий класс пожароопасности

До 20 июля для жителей действует ограничение на посещение лесов
Ева ТКАЧЕНКО
На большей части Ставропольского края установился третий класс пожароопасности

На большей части Ставропольского края установился третий класс пожароопасности

Фото: Ольга ЮШКОВА.

На большей части Ставропольского края установлен третий класс пожарной опасности. По данным дистанционного мониторинга Рослесхоза на 3 июля, ситуация оценивается как средняя.

Действующие ограничения на посещение лесов продолжают оставаться в силе. Запрет введен постановлением правительства региона и действует с 1 по 20 июля. На этот период ограничено пребывание граждан в лесах, а также въезд на их территорию транспортных средств.

«По данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза по состоянию на 3 июля на большей территории Ставропольского края установлен третий класс пожарной опасности», – сообщили в министерстве.

Ограничения введены для снижения риска природных пожаров в период жаркой и сухой погоды. Жителей региона просят соблюдать требования пожарной безопасности и отказаться от поездок в лесные массивы до окончания действия запрета.

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