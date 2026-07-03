Губернатор поручил ускорить восстановление исторических зданий на Ставрополье Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае планируют ускорить восстановление исторических зданий, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Такое поручение дал губернатор региона на совещании, посвященном сохранению объектов культурного наследия.

Работа ведется в рамках инициативы президента России, согласно которой к 2030 году по всей стране должны привести в порядок тысячу памятников истории и архитектуры.

Сейчас реставрация уже идет на трех объектах. Это Верхние Пушкинские ванны и особняк на улице Дзержинского в Пятигорске, а также Солодоварня Лейцингера в Георгиевске.

Еще для двух зданий подготовлена проектно-сметная документация. Речь идет о «Даче» на улице Ленина в Ессентуках и «Доме Реброва» в Кисловодске. Кроме того, проекты разрабатывают для мельницы Гулиева в Ставрополе, особняка Головина в Георгиевске и нескольких исторических зданий в Ессентуках.

«Нужно сделать все возможное, чтобы эти памятники истории и архитектуры были восстановлены», – пояснил губернатор.

Он также поручил оказывать поддержку инвесторам, которые готовы вкладывать средства в реставрацию. Для таких проектов решения о подключении к коммунальной инфраструктуре будут принимать в ускоренном порядке.

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