Около 400 ставропольских школьников получили первую рабочую профессию

Свидетельства получили почти 400 ребят. Фото: пресс-служба СтГАУ

На Ставрополье состоялся 11-й выпуск краевого проекта «Первая профессия школьника». Поздравить его участников пришли представители краевого министерства образования, преподаватели-наставники и родители. Торжественная церемония вручения свидетельств о рабочей специальности прошла в Ставропольском государственном университете. Свидетельства получили почти 400 ребят. Всего же за шесть лет существования программы ее успешно прошли около 7000 школьников.

Нынешний набор проходил по четырем направлениям: «Делопроизводитель», «Оператор 3D-печати», «Оператор по ветеринарной обработке животных» и «Повар». Обучение длилось три месяца без отрыва от основной учебы. Школьники не просто познакомились с теорией, а попробовали свои силы на практике, что позволило им лучше понять свои навыки и интересы. Такой опыт помогает выпускникам избежать ошибок при выборе образовательного учреждения и сэкономить время на поиски своего призвания.

Координирует работу проекта Центр опережающей профессиональной подготовки Ставропольского края при СтГАУ. ЦОПП объединяет школы, колледжи, техникумы и вузы региона, помогая молодежи еще за школьной партой освоить первую профессию.

«Благодаря данному проекту ребята получают отличный шанс увидеть профессию изнутри, сверить ожидания с реальностью и наметить верный вектор для дальнейшего развития. Подобные практико-ориентированные форматы в наши дни становятся фундаментом для осознанного и уверенного выбора жизненного пути», – обратился к выпускникам курса ректор СтГАУ Владимир Ситников.