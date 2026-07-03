В Ставрополе открыли офис ветеранов специальной военной операции

Для 50 ветеранов из разных территорий края была организована работа трех тематических площадок. Штаб-квартиру открыли в краевом Доме молодежи.

В Ставрополе открыли главный офис краевой Ассоциации ветеранов спецоперации. Как рассказали в пресс-службе губернатора края, организация успешно действует в регионе уже более года, но офис в краевом Доме молодежи появился только сейчас – вернувшимся бойцам СВО предоставили большое помещение с конференц-залом.

Одно из важных направлений приложения сил ветеранов СВО в гражданской жизни – работа с молодежью. Для 50 ветеранов из разных территорий края организовали работу трех тематических площадок. И они сразу могли решить различные вопросы по реабилитации и медицинскому сопровождению, получить юридическую помощь и ответы на вопросы по общественным проектам.

«Многие из участников СВО, возвращаясь к мирной жизни, хотят работать с молодежью, но не все имеют организационный опыт: как правильно оформить такую работу, как зарегистрировать организацию, патриотический клуб, как получить ресурсы. А ведь есть еще возможность получить грант правительства Ставропольского края, что важно для развития. Мы успешно сотрудничаем с юристами, специалистами краевых минтруда, минздрава, минсоца, минобра, минмолодежи, получаем самую разнообразную поддержку. И такая консолидация позволяет добиваться главной цели – помогать военнослужащим адаптироваться к мирной жизни», – рассказал председатель координационного совета ставропольской Ассоциации ветеранов специальной военной операции Виталий Коновалов, .

На сегодня краевая Ассоциация насчитывает порядка четырехсот членов, а в целом по стране более 29 тысяч участников СВО объединились под флагом Российской Ассоциации ветеранов специальной военной операции.

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