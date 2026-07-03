Более трёх суток в Кисловодске устраняют аварию на канализационном коллекторе

В аварийно-восстановительных работах участвуют сотрудники коммунальных служб и спецтехника. Фото: администрация Кисловодска

В Кисловодске коммунальщики уже четвёртый день устраняют последствия аварии на центральном коллекторе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, засор случился в минувшую среду на улице Тюленева. Из-за него оказались затоплены подвалы и придомовые территории нескольких частных домов, жителям этих улиц отключили воду.

Сейчас на месте работают ремонтные бригады со спецтехникой: место прорыва локализовано, вода откачана, ограничения водоснабжения сняты. Специалисты проверяют состояние сетей и завершают восстановительные работы.

Евгений Моисеев, глава Кисловодска, выразил благодарность всем участникам аварийных бригад, которые трудятся без перерывов, и попросил горожан сохранять спокойствие до полного решения проблемы.

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