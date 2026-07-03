В Ставропольском крае на 25% нарастили производство яиц

Основной объем приходится на сельскохозяйственные организации: здесь произведено 250,5 млн яиц. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Птицеводческие хозяйства Ставропольского края наращивают объемы производства. Так, по данным краевого минсельхоза, за пять месяцев этого года в регионе произведено 438,6 млн яиц, что на 25,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Основной объем приходится на сельскохозяйственные организации: здесь произведено 250,5 млн яиц.

Яичное птицеводство остается одним из важных направлений агропромышленного комплекса края. Предприятия обеспечивают стабильные поставки продукции, внедряют современные технологии кормления и содержания птицы, повышают эффективность производства.

"Поддержка производителей куриных яиц оказывается в рамках региональной госпрограммы по развитию сельского хозяйства. В этом году на эти цели в краевом бюджете предусмотрено 57,1 млн рублей. Господдержка позволит компенсировать предприятиям часть затрат за произведенные и реализованные объемы куриных пищевых яиц в первом полугодии", - рассказали в министерстве.

Компенсации подлежат расходы на приобретение и (или) производство кормов, оплату электроэнергии, приобретение ветеринарных препаратов, необходимых для производства и реализации куриных яиц, а также оплату труда работников.

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