В Кисловодске из-за аварии на городском коллекторе снова ограничили подачу воды

В аварийно-восстановительных работах участвуют сотрудники коммунальных служб и спецтехника. Фото: администрация Кисловодска

В Кисловодске из-за аварийно-восстановительных работ на городском коллекторе снова ограничили водоснабжение. Для завершения ремонта с 17:00 мск 3 июля будет временно ограничена подача воды в центральной части города. Ориентировочно работы планируется завершить к 18:00 мск понедельника, 5 июля.

Как сообщили в мэрии города-курорта, ограничения коснутся проспектов Дзержинского и Ленина, Курортного бульвара, улиц Семашко, Шаляпина, Санаторной, Российской, Вокзальной, Герцена, Реброва, Тюленева, Богдана Хмельницкого, Карла Маркса, Ходжаева, Софьи Перовской, Клары Цеткин, Стопани и ряда других.

Также временные изменения затронут санатории «Кирова», «Радуга», «Димитрова», «Целебный Нарзан», «Арника», «Нарзан», «Кисловодск», «Электроника», «Дворец Нарзанов», «Плаза», «Узбекистан» «Луч», «Кругозор» и «Факел».

«Для жителей и организаций организован подвоз воды автоцистернами по заявкам, которые принимаются диспетчерской службой. Благодарю жителей и гостей города за понимание и терпение», – сообщил подписчикам в соцсетях глава Кисловодска Евгений Моисеев.

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