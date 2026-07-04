Более 200 нелегальных построек убрали с улиц столицы Карачаево-Черкесии

Пример, как было "до" и как стало "после". Фото: соцсети главы города.

С начала 2026 года в столице Карачаево-Черкесии снесли сотни незаконно установленных павильонов, гаражей, шлагбаумов и других сооружений. Об этом сообщил в своих соцсетях мэр Черкесска Алексей Баскаев.

«В этом году демонтировано 214 объектов: среди них – 29 торговых точек и 185 некапитальных строений», – написал глава города на своих страницах в соцсетях.

Баскаев уточнил, что с начала года было выдано 81 предписание об устранении нарушений, из которых добровольно исполнено только 12. Остальные объекты были убраны принудительно.

Между тем, за прошлый год в городе ликвидировали свыше 290 незаконных построек. В основном это были гаражи, торговые киоски, ограждения, шлагбаумы и павильоны.

Напомним, ранее сообщалось, что жительницу Ставрополья обязали оплатить тушение устроенного ею пожара. Прокуратура через суд взыскала расходы на работу пожарных.

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