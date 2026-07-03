На Ставрополье открыли крупный селекционный центр овцеводства

Компания-инвестор уже завозит овец отечественных и зарубежных пород. Фото: пресс-служба губернатора СК.

На Ставрополье состоялось торжественное открытие современного селекционно-генетического центра по разведению овец, реализация которого стала возможной благодаря привлечённым инвестициям. На церемонии присутствовал глава региона Владимир Владимиров.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства края, в рамках стратегии развития агропромышленного комплекса Ставрополья специалисты министерства экономического развития активно разрабатывают инвестиционные проекты и создают благоприятные условия для бизнеса. Финансирование данных инициатив осуществляется из регионального бюджета.

Одним из значимых достижений инвестиционной политики стало введение в эксплуатацию второй очереди селекционно-генетического центра мелкого рогатого скота в Предгорном округе. Инвестор уже начал завоз племенных овец как отечественных, так и зарубежных пород; планируется содержание до 1800 голов животных.

«Продукция нового предприятия обеспечит потребности не только внутреннего рынка баранины, но и создаст потенциал для выхода на внешние рынки», – говорится в сообщении пресс-службы.

«Это предприятие будущего, которое позволит сформировать устойчивую отечественную базу племенного материала для интенсивного овцеводства и существенно снизит зависимость от импортных поставок», – сообщил на открытии Владимир Владимиров.

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