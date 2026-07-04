Жители Ставрополя создали более двух тысяч домовых чатов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году жители Ставрополя создали более двух тысяч домовых чатов в мессенджере MAX. В них жильцы многоквартирных домов могут обмениваться информацией с соседями, а также поддерживать связь с управляющей организаций.

«Жители многоквартирных домов краевой столицы активно осваивают цифровые инструменты для решения бытовых вопросов. Такой формат коммуникации становится одним из самых востребованных каналов оперативного обмена информацией», – сообщили в администрации Ставрополя.

Чтобы вступить в официальный домовой чат, нужно скачать приложение «Госуслуги.Дом» и войти в него через подтвержденную учетную запись, выбрать раздел «Домовой чат», нажать «Перейти в чат», а затем – «Присоединиться». Также можно воспользоваться QR-кодом, размещенным на информационном стенде дома.

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