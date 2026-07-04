Авиационная опасность объявлена на Ставрополье Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 4 июля 2026 года в Ставропольском крае объявили авиационную опасность. Особый режим действует в регионе с 10:26. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Владимир Владимиров. Жителей просят следить за передаваемыми сообщениями

«При нахождении в здании укройтесь в заглубленном помещении, ином укрытии без окон с несущими стенами. При нахождении на улице переместитесь в безопасное место (подвал, подземный переход, паркинг), либо найдите углубление для укрытия (канава, траншея, яма)», – предупредили в РСЧС Ставрополья.

В случае возникновении ЧП местные могут обратиться за помощью по единому номеру экстренных служб 112.

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